A informação foi confirmada nesta terça-feira pela Presidência da República, com Marcelo Rebelo de Sousa a dedicar uma mensagem à escritora de 65 anos. Clara Pinto Correia foi encontrada sem vida em casa e causas estão em investigação. Residia em Estremoz.

«O Presidente da República apresenta à família, amigos e admiradores de Clara Pinto Correia os seus afetuosos sentimentos, consternado pela sua partida prematura. Clara Pinto Correia juntava à alegria de viver, uma inteligência e um brilho que se expressaram na intervenção oral e escrita, no magistério científico e na comunicação com os outros. Não deixou ninguém indiferente», escreveu o Presidente da República.

Clara Pinto Correia estava afastada do palco mediático e vivia atualmente em Estremoz. Para trás deixou uma carreira de bióloga, escritora e comentadora, que começou com uma licenciatura em Biologia pela Universidade de Lisboa e um doutoramento pela Universidade do Porto.

Foi investigadora no Instituto Gulbenkian de Ciência e nos Estados Unidos, escreveu vários romances e livros de investigação, foi casada três vezes, adotou dois filhos e foi colunista em jornais, revistas e televisões. Após um escândalo com fotografias em posições eróticas, deixou de ter emprego, foi à bacarrota, foi despejada da casa onde vivia há 30 anos e deu explicações para sobreviver. Foi nessa altura que se mudou para Estremoz, onde esta agora foi encontrada sem vida.