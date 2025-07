Laura Dahlmeier, de 31 anos, morreu na sequência de um deslizamento de terras no pico Laila, na cordilheira Karakoram, no Paquistão. A cerca de 5700 metros de altitude – a 300 metros do topo – a biatleta alemã foi atingida por pedras.

«No dia 28 de julho [segunda-feira], Laura Dahlmeier estava a escalar em estilo alpino com o seu parceiro de escalada, quando foi atingida pela queda de pedras. O acidente ocorreu por volta do meio-dia, horário local, a uma altitude de aproximadamente 5700 metros. O seu parceiro de escalada emitiu imediatamente um pedido de socorro e uma operação de resgate foi rapidamente lançada.»

«Devido ao isolamento da área, um helicóptero de resgate não conseguiu chegar ao local do acidente antes da manhã de 29 de julho [terça-feira]. Uma equipa internacional de salvamento está a coordenar os esforços de recuperação, apoiados por montanhistas internacionais experientes presentes na região», esclareceu, nesta quarta-feira, a agência que representa Laura Dahlmeier.

Em todo o caso, o corpo não vai ser recuperado.

«Era desejo escrito de Laura Dahlmeier que, neste caso, ninguém arriscasse a sua vida para a resgatar. Era seu desejo deixar o corpo na montanha», lê-se em comunicado.

A carreira da biatleta alemã atravessou a melhor fase entre 2015 e 2019, período durante o qual conquistou o duplo ouro nos Jogos Olímpicos de inverno (Pyeongchang 2018), além de sete títulos no Campeonato do Mundo.