A jovem ginasta brasileira Isabelle Marciniak faleceu, aos 18 anos, vítima de doença cancerígena. A notícia foi confirmada pela Federação Paranaense de Ginástica.

Natural de Araucária, no estado do Paraná, Isabelle Marciniak praticava ginástica desde criança, tendo, em 2021, então com 14 anos, ajudado o Clube Agir a sagrar-se campeão nacional de ginástica rítmica.

Tida como uma das grandes promessas da modalidade no Brasil, a jovem viu-se forçada a interromper a carreira, há sensivelmente dois anos, depois de lhe ter sido diagnosticado um linfoma de Hodgkin, um cancro do sistema linfático.

«Que a sua história, a sua paixão pelo desporto e a sua memória sigam vivas como inspiração para todos que acreditam na ginástica como ferramenta de formação humana e transformação», escreveu a Federação Paranaense de Ginástica, nas redes sociais.