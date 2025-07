O Liverpool já reagiu à morte de Diogo Jota, vítima de um acidente de viação esta quinta-feira, aos 28 anos, em Espanha.

O clube inglês mostra-se «devastado» com a notícia e revela que «não fará mais comentários neste momento», além de pedir «privacidade à família, amigos e colegas de equipa, «enquanto eles tentam lidar com uma perda inimaginável».

«Continuaremos a oferecer-lhes todo o nosso apoio», lê-se ainda na nota dos «reds».

Jota chegou a Anfield no verão de 2020, oriundo do Wolverhampton. Fez 182 jogos pelo Liverpool, nos quais marcou 65 golos e somou 22 assistências.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota.