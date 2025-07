O Paços de Ferreira reagiu, na manhã desta quinta-feira, às mortes de Diogo Jota e de André Silva, vítimas de um acidente de viação. Os dois fizeram parte dos escalões de formação dos castores.

«Foi com uma profunda dor e consternação que o Futebol Clube de Paços de Ferreira tomou conhecimento do falecimento de Diogo Jota e André Silva.»

«O Diogo Jota tornou-se uma referência deste clube. É um exemplo para os tantos atletas que acolhemos na nossa formação todos os anos e que sonham, um dia, vencer nos maiores palcos mundiais. O seu nome faz parte da nossa história. Sempre fará. E nós faremos por perpetuar a tua história, e o teu legado.»

«À família do Diogo Jota e do André Silva, aos amigos e a todos os que tiveram o prazer de se cruzar com eles, o Futebol Clube de Paços de Ferreira deixa o seu mais sentido pesar.»

Diogo Jota fez a sua estreia no futebol profissional precisamente no Paços de Ferreira. Já André Silva, alinhou nos juniores dos pacenses.