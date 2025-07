Pepe, antigo internacional português, lamentou as mortes de Diogo Jota e do irmão André Silva. O antigo defesa-central assumiu que recebeu a notícia com «enorme tristeza».

«Uma perda prematura, dolorosa, que nos deixa a todos mais pobres — como colegas, como amigos e como amantes do futebol. Neste momento de profunda dor, envio à família, aos amigos e a todos os que os amavam os meus sentimentos mais sinceros. Que encontrem força no amor e nas memórias que deixaram», escreveu Pepe, nas redes sociais.

Diogo Jota e o irmão falecerem num acidente de aviação esta quinta-feira, em Zamora, Espanha.