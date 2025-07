Rúben Neves, que partilhou balneário com Diogo Jota no FC Porto e na Seleção, reagiu, no Instagram, à morte do avançado do Liverpool.

«Dizem que só perdemos as pessoas quando nos esquecemos delas. Eu nunca te vou esquecer», escreveu o médio do Al Hilal.

Jota faleceu esta quinta-feira num acidente de viação em Espanha. O irmão, André Silva, jogador do Penafiel, também morreu.