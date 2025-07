A UEFA decretou dois dias de luto pela morte do internacional português Diogo Jota, vítima de um acidente de viação em Zamora, Espanha. O irmão, André Silva, jogador do Penafiel, também seguia no veículo e morreu.

Face à morte de Jota, a Seleção feminina vai entrar em campo, esta quinta-feira, diante de Espanha, no arranque do Europeu, com fumos negros nas camisolas. Além disso, será cumprido um minuto de silêncio antes da partida, que está agendada para as 20h00.

O minuto de silêncio vai acontecer também nos jogos de sexta-feira.