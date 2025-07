Diogo Jota, que faleceu esta quarta-feira, aos 28 anos, era um jogador muito acarinhado no Liverpool.

O avançado teve até um cântico dedicado pelos adeptos, no qual é até colocado num patamar acima de Luís Figo.

«Oh, he wears the number 20 / He'll take us to victory / And when he's coming down the left wing / He'll cut inside and score for LFC / He's a lad from Portugal / Better than Figo don't you know / Oh his name is Diogo»

«Oh, ele veste o número 20 / Ele vai levar-nos à vitória / E quando ele estiver a descer pelo lado esquerdo / Vai cortar para dentro e marcar para o LFC / É um rapaz de Portugal / Melhor do que o Figo, não sabiam? / Ah, o nome dele é Diogo»

Jota foi contratado em 2020 ao Wolverhampton. Fez 182 jogos pelo Liverpool, nos quais marcou 65 golos e somou 22 assistências.