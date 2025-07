O Wolverhampton, clube que Diogo Jota representou entre 2017 e 2020, está de «coração partido» com a notícia da morte do avançado e do irmão, André Silva.

«Estamos com o coração partido. Diogo era adorado pelos nossos adeptos, amado pelos seus companheiros de equipa e estimado por todos os que trabalharam com ele durante a sua passagem pelos Wolves. As memórias que ele criou nunca serão esquecidas», lê-se na nota do emblema inglês.

«Os nossos corações estão com a família, amigos e entes queridos do Diogo e do seu irmão, André. Sentiremos muito a tua falta e serás sempre lembrado», refere ainda o Wolverhampton.

Jota marcou 44 golos em 131 jogos pelos «lobos».

