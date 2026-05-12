Brandon Clarke, jogador da NBA, faleceu esta terça-feira aos 29 anos. O anúncio da morte foi realizado pela agência do extremo dos Memphis Grizzlies, Priority Sports. A causa do óbito não foi anunciada.

Clarke, que jogou na universidade de Gozanga, foi selecionado na 21.ª escolha do draft de 2019 pelos Oklahoma City Thunder. Foi trocado duas semanas depois para Memphis, onde jogou todos os sete anos de carreira.

Depois jogar 64 encontros em 2024/25, Clarke participou em apenas dois jogos na presente época devido a lesões na panturrilha e no joelho.

«Brandon foi um companheiro de equipa excepcional e uma pessoa ainda melhor, cujo impacto na organização e na comunidade de Memphis não será esquecido», disseram os Grizzlies em comunicado.

«Como um dos membros mais antigos dos Grizzlies, Brandon foi um companheiro de equipa e líder querido, que jogou o jogo com enorme paixão e coragem. Os nossos pensamentos e condolências estão com a família, amigos e a organização dos Grizzlies», reagiu a NBA em comunicado.