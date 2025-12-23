O biatleta norueguês Sivert Guttorm Bakken, de 27 anos, foi encontrado morto no seu quarto de hotel em Lavaze (Itália), conforme anunciou a Federação Norueguesa de Biatlo nesta terça-feira, esclarecendo que a causa é desconhecida.

As autoridades confirmaram o óbito e organizaram uma equipa de apoio para a família.

Bakken venceu a primeira prova da Taça do Mundo em 2022, em Oslo. Todavia, ao sucesso em 2021/22 seguiu-se uma interrupção abrupta, devido a problemas cardíacos. Após uma longa recuperação, o biatleta norueguês era 13.º na classificação geral da Taça do Mundo.

No fim de semana, foi quinto no sprint da etapa de Grand-Bornand, em França.

