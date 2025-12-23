Noruega de luto: biatleta de 27 anos encontrado morto no quarto de hotel
Sivert Guttorm Bakken competiu em França no último fim de semana e foi encontrado sem vida em Itália. Regressou recentemente à competição, recuperado de problemas cardíacos
Sivert Guttorm Bakken competiu em França no último fim de semana e foi encontrado sem vida em Itália. Regressou recentemente à competição, recuperado de problemas cardíacos
O biatleta norueguês Sivert Guttorm Bakken, de 27 anos, foi encontrado morto no seu quarto de hotel em Lavaze (Itália), conforme anunciou a Federação Norueguesa de Biatlo nesta terça-feira, esclarecendo que a causa é desconhecida.
As autoridades confirmaram o óbito e organizaram uma equipa de apoio para a família.
Bakken venceu a primeira prova da Taça do Mundo em 2022, em Oslo. Todavia, ao sucesso em 2021/22 seguiu-se uma interrupção abrupta, devido a problemas cardíacos. Após uma longa recuperação, o biatleta norueguês era 13.º na classificação geral da Taça do Mundo.
No fim de semana, foi quinto no sprint da etapa de Grand-Bornand, em França.
❄️ #Biathlon | 🕊️ Le monde du biathlon est en deuil : Sivert Guttorm Bakken (27 ans) est décédé.— francetvsport (@francetvsport) December 23, 2025
⚫ Le Norvégien a été retrouvé inanimé dans sa chambre d’hôtel en Italie, quelques jours après l’étape de Coupe du monde au Grand-Bornand à laquelle il avait participé. pic.twitter.com/LHmteqpdH3