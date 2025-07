O internacional português Bernardo Silva esteve presente no velório de Diogo Jota e André Silva na sexta-feira, mas, já este sábado, antes do funeral, falou sobre a perda de um amigo. O médio do Manchester City destacou que Jota «foi pelos caminhos mais difíceis» para construir uma brilhante carreira.

«Não consigo sequer imaginar a dor da família, da Rute, dos filhos, dos pais. Pelo André e pelo Jota. Devo falar um bocadinho sobre o Jota, que era um grande amigo de todos nós. A sua carreira, ainda não sendo o mais importante, fala por si. Não fez formação em nenhum dos grandes e foi pelos caminhos mais difíceis. A sua paixão, vontade e garra fez com que ele conseguisse triunfar na vida e tivesse feito uma carreira brilhante. Mais importante do que isso, como pessoa… as memórias que ficam… o Jota ficará para sempre no nosso coração. Estará sempre presente em todos os pequenos-almoços, almoços, jantares, convívios de Seleções, jogos de PlayStation ou de cartas», disse Bernardo Silva, em exclusivo à TVI.

O jogador do City garantiu que o plantel da Seleção não vai esquecer o colega. «É um episódio muito duro para todos nós, porque passámos muito tempo juntos. As memórias que tenho com ele são fantásticas. Vão ficar essas memórias alegres, ele vai estar presente em cada vitória. Tenho a certeza de que o vamos relembrar com muita alegria todos os dias.»

«O Jota era uma pessoa muito simples no dia a dia, sem filtros. Até era engraçado quando se chateava, porque era uma pessoa muito direta. É um momento muito triste para todos nós», confessou.

Bernardo Silva assumiu que o «número 20 já era especial e agora será ainda mais».

«Fomos rivais e colegas de equipa durante muitos anos. Fica um grande amigo, esteve presente no meu casamento. Infelizmente, não estive no dele, porque estava no mundial de Clubes. É uma família que ficará sempre connosco e que vamos tentar preservar», disse.