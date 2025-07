Dia de emoções fortes em Gondomar. Desde estrelas do futebol a populares, ninguém quis faltar ao velório de Diogo Jota e André Silva, na Capela da Ressurreição.

A cerimónia foi reservada à família e amigos próximos na parte da manhã, mas o primeiro-ministro Luís Montenegro também esteve presente. Ao mesmo tempo, adeptos do Liverpool construíram um memorial junto a Anfield, com flores e acessórios dedicados a Jota. Houve até espaço para Chermiti e Beto, do rival Everton, entregarem uma coroa de flores em tom de homenagem.

Ao início da tarde, em Gondomar, acumulou-se a multidão no exterior, que formou filas para entrar no local e prestar homenagem aos dois irmãos que faleceram tragicamente, vítimas de um acidente de viação, em Espanha, na quinta-feira.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também esteve na Capela e, ao longo da tarde, chegaram várias personalidades do futebol português. Jota Silva, do Nottingham Forest, que jogou com André Silva, foi um dos primeiros a chegar ao local. André Villas-Boas e Jorge Costa, em representação do FC Porto, deslocaram-se até Gondomar, assim como Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Vasco Seabra, treinador que orientou Jota nos escalões de formação do Paços de Ferreira, foi um dos primeiros a marcar presença no velório e esteve visivelmente emocionado. Também João Moutinho e Ricardo Horta, do Sp. Braga, chegaram bem cedo e permaneceram no local durante toda tarde – saíram quase às 22h00.

Alguns internacionais portugueses, como Adrien Silva, Bernardo Silva, Diogo Dalot e José Fonte juntaram-se à homenagem, assim como elementos da FPF, tais como Toni ou João Vieira Pinto.

Outros antigos internacionais lusos, casos de Abel Xavier, Hélder Postiga e Tiago, fizeram questão e marcar presença. Também o selecionador dos sub-21, Rui Jorge, esteve em Gondomar e não escondeu a emoção.

As imagens do velório de Diogo Jota e André Silva

Billy Hogan, CEO do Liverpool, Michael Edwards, dono do clube, e Richard Hughes, diretor desportivo, vieram a Portugal, assim como os antigos colegas Fabinho e Thiago Alcântara.

Ao início da noite, quando a Capela já estava fechada ao público, embora a multidão não arredasse pé, chegaram outras estrelas do futebol. O ex-Benfica Darwin Núñez foi o primeiro jogador do Liverpool a chegar. Veio ao lado da companheira, já depois de Pedro Gonçalves chegar sozinho e abalado ao local.

Danilo e Bruno Fernandes trouxeram uma coroa de flores por volta das 21h00. Menos de uma hora depois, ambos deixaram o local, quando se esperava que a Capela encerrasse. Contudo, ainda estava por vir um dos momentos altos da homenagem a Diogo Jota e André Silva.

O plantel do Liverpool – parte dele – deverá estar no funeral, no sábado (10h00), mas fez questão de ir ao velório do internacional português. O lema do clube lembra que ninguém caminhará sozinho e assim foi.

A comitiva foi liderada pelo capitão Virgil van Dijk, mas também o treinador Arne Slot veio a Gondomar, assim como alguns dos melhores amigos do português, como Andrew Robertson, Alex Mac Allister ou Curtis Jones.

Os jogadores tiveram direito a um aplauso da multidão, que continuou no local horas a fio, e estiveram quase uma hora na Capela, antes de uma saída em silêncio, com van Dijk claramente abalado. Por essa hora, saiu também o agente Jorge Mendes, ele que esteve durante todo o dia ao lado da família, os últimos a abandonar o local.