O FC Porto emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Silvino Louro, antigo jogador e treinador de guarda-redes do clube, aos 67 anos, vítima de doença prolongada.

Silvino Louro representou os «dragões» entre 1995 e 1997, período em que se sagrou bicampeão nacional, e regressou mais tarde para integrar a equipa técnica como treinador de guarda-redes, participando numa das fases mais vitoriosas do clube, com destaque para a conquista da Liga dos Campeões e da Taça UEFA em 2004 e 2003, respetivamente

O presidente portista, André Villas-Boas, aproveitou para deixar uma mensagem, recordando um «amigo».

«Foi com profunda tristeza e pesar que recebi a notícia do falecimento do Silvino. Partilhámos momentos profissionais e pessoais que vou guardar com saudade. Era uma pessoa dócil e gentil, companheiro e amigo. Despedi-me dele recentemente e revi o seu sorriso mesmo quando a doença o atraiçoou. Um homem singular», pode ler-se na nota divulgada pelos dragões.

O FC Porto destacou ainda o legado de um «profissional íntegro e de valores firmes», muito respeitado no futebol português.