Matt Beard, técnico que fez grande parte da carreira no Liverpool, faleceu este sábado aos 47 anos de idade. O anúncio foi realizado pela Liga feminina inglesa. 

Pelos reds, o antigo treinador conquistou duas Ligas consecutivas (2013 e 2014). Representou ainda clubes como o Boston Breakers, Brighton e West Ham antes de regressar ao Liverpool em 2021.

Foi despedido em fevereiro deste ano, tendo rumado ao Burnley. Fez apenas dois jogos, tendo conseguido uma vitória. Foi o último clube que representou. 

«Um treinador extremamente comprometido e bem-sucedido. Era uma pessoa de verdadeira integridade e cordialidade, que sempre será lembrado com genuíno carinho por todos com quem trabalhou no clube. Descanse em paz, Matt», escreveu o Liverpool em comunicado. 

