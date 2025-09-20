Matt Beard, técnico que fez grande parte da carreira no Liverpool, faleceu este sábado aos 47 anos de idade. O anúncio foi realizado pela Liga feminina inglesa.

Pelos reds, o antigo treinador conquistou duas Ligas consecutivas (2013 e 2014). Representou ainda clubes como o Boston Breakers, Brighton e West Ham antes de regressar ao Liverpool em 2021.

Foi despedido em fevereiro deste ano, tendo rumado ao Burnley. Fez apenas dois jogos, tendo conseguido uma vitória. Foi o último clube que representou.

«Um treinador extremamente comprometido e bem-sucedido. Era uma pessoa de verdadeira integridade e cordialidade, que sempre será lembrado com genuíno carinho por todos com quem trabalhou no clube. Descanse em paz, Matt», escreveu o Liverpool em comunicado.