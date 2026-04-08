Nery Castillo: «Lucescu nem me deixou ir ao funeral da minha mãe...»
Mensagem do internacional mexicano reacende antiga ferida horas antes da morte do treinador romeno
Mensagem do internacional mexicano reacende antiga ferida horas antes da morte do treinador romeno
O mundo do futebol perdeu mais uma das suas figuras com a morte de Mircea Lucescu, histórico treinador romeno que deixa um legado vasto no futebol europeu e internacional. O antigo selecionador da Roménia, com uma longa carreira em clubes e seleções, não resistiu após vários dias em estado crítico, gerando reações um pouco por todo o mundo.
Horas antes da confirmação do óbito, uma mensagem de Nery Castillo acabou por ganhar destaque e levantar polémica. O antigo internacional mexicano recordou um episódio vivido durante a sua passagem pelo Shakhtar Donetsk, acusando Lucescu de não o ter autorizado a acompanhar a mãe nos seus últimos momentos.
«Fico contente por o teu filho estar ao teu lado… a mim não me deixaste estar com a minha mãe quando estava em coma, nem despedir-me dela no funeral», escreveu nas redes sociais, numa publicação que se tornou viral.
A história remonta a 2009, quando Castillo, então jogador do clube ucraniano, recebeu a notícia de que a mãe estava em coma no Uruguai. Apesar dos pedidos ao treinador para prolongar a estadia junto da família, garante que recebeu sempre resposta negativa, acabando por regressar à Europa e falhar tanto os últimos momentos como o funeral. Um episódio que o próprio admitiu, ao longo dos anos, nunca ter conseguido ultrapassar.
«Pedi autorização ao Lucescu para ir ao Uruguai para o funeral. Ele não me deixou. Não vi a minha mãe nos seus últimos momentos nem no funeral. Estas são coisas que as pessoas não sabem. Não vi a minha mãe morrer, nem sequer fui ao funeral», afirmou uma vez numa entrevista.
De recordar, Mircea Lucescu faleceu esta terça-feira, aos oitenta anos, depois de mais de uma semana internado após dois ataques cardíacos e várias complicações de saúde durante o período no hospital universitário de Bucareste.