O mundo do futebol perdeu mais uma das suas figuras com a morte de Mircea Lucescu, histórico treinador romeno que deixa um legado vasto no futebol europeu e internacional. O antigo selecionador da Roménia, com uma longa carreira em clubes e seleções, não resistiu após vários dias em estado crítico, gerando reações um pouco por todo o mundo.

Horas antes da confirmação do óbito, uma mensagem de Nery Castillo acabou por ganhar destaque e levantar polémica. O antigo internacional mexicano recordou um episódio vivido durante a sua passagem pelo Shakhtar Donetsk, acusando Lucescu de não o ter autorizado a acompanhar a mãe nos seus últimos momentos.

«Fico contente por o teu filho estar ao teu lado… a mim não me deixaste estar com a minha mãe quando estava em coma, nem despedir-me dela no funeral», escreveu nas redes sociais, numa publicação que se tornou viral.

A história remonta a 2009, quando Castillo, então jogador do clube ucraniano, recebeu a notícia de que a mãe estava em coma no Uruguai. Apesar dos pedidos ao treinador para prolongar a estadia junto da família, garante que recebeu sempre resposta negativa, acabando por regressar à Europa e falhar tanto os últimos momentos como o funeral. Um episódio que o próprio admitiu, ao longo dos anos, nunca ter conseguido ultrapassar.

«Pedi autorização ao Lucescu para ir ao Uruguai para o funeral. Ele não me deixou. Não vi a minha mãe nos seus últimos momentos nem no funeral. Estas são coisas que as pessoas não sabem. Não vi a minha mãe morrer, nem sequer fui ao funeral», afirmou uma vez numa entrevista.

De recordar, Mircea Lucescu faleceu esta terça-feira, aos oitenta anos, depois de mais de uma semana internado após dois ataques cardíacos e várias complicações de saúde durante o período no hospital universitário de Bucareste.