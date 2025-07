Rúben Neves dedicou, esta sexta-feira, um longo texto a Diogo Jota, que faleceu na véspera, num acidente de viação. O médio do Al Hilal destacou a «amizade» que o unia ao avançado do Liverpool, que não gostava de «lamechices».

«Bicho, onde quer que estejas eu sei que vais ler isto, nós nunca fomos destas lamechices e talvez agora me arrependa um pouco, mas tu sabes o que significas para mim tanto como eu sei o que sou para ti», começou por escrever Rúben Neves, o jogador que mais vezes jogou com Diogo Jota.

«Mais do que uma amizade, somos família, e não o vamos deixar de ser só porque agora decidiste assinar um contrato um bocadinho mais longe de nós! Quando for à seleção vais continuar ao meu lado na mesa de jantar, no autocarro, no avião... vais estar sempre lá comigo, como de costume. Vamos continuar a rir, a fazer planos, a partilhar a nossa vida um com o outro. Vou fazer questão que estejas sempre presente e vou garantir que nunca falte nada aos teus enquanto estás aí, longe mas a pensar em nós, à nossa espera», vincou.

Neves prometeu não se esquecer de Jota, com quem, garante, passará a entrar em campo em todos os jogos.

«A vida juntou-nos e agora não nos pode separar. Conquistámos coisas muito bonitas juntos, temos ainda muito por conquistar, eu sei que vamos conseguir. A partir de hoje, entrarás em campo comigo, e seguiremos o nosso caminho juntos, no palco onde nos conhecemos. Diogoal, és o meu chupa limão favorito! Amo-te», concluiu o jogador do Al Hilal.

Diogo Jota faleceu em Espanha, assim como o irmão André Silva, num acidente de viação. O velório do internacional português decorre esta sexta-feira, em Gondomar. Já o funeral, está marcado para sábado, às 10h00.