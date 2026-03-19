Luto
Há 57 min
Luto: Real Madrid lamenta morte de Silvino Louro
Antigo treinador de guarda-redes integrou equipa técnica de Mourinho
GP
Antigo treinador de guarda-redes integrou equipa técnica de Mourinho
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O Real Madrid manifestou esta quinta-feira pesar pela morte de Silvino Louro, antigo treinador de guarda-redes do clube merengue, que faleceu aos 67 anos.
Em comunicado, o emblema espanhol endereçou as «condolências à família, amigos e a todos os que privaram com o técnico português».
Silvino Louro integrou a equipa técnica liderada por José Mourinho entre 2010 e 2013, período durante o qual conquistou uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha ao serviço do clube espanhol.
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TAGS: Luto Obito Silvino Louro Real Madrid
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