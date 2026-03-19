O Real Madrid manifestou esta quinta-feira pesar pela morte de Silvino Louro, antigo treinador de guarda-redes do clube merengue, que faleceu aos 67 anos.

Em comunicado, o emblema espanhol endereçou as «condolências à família, amigos e a todos os que privaram com o técnico português».

Silvino Louro integrou a equipa técnica liderada por José Mourinho entre 2010 e 2013, período durante o qual conquistou uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha ao serviço do clube espanhol.