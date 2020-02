Benfica e Sporting emitiram nesta terça-feira notas de pesar pela morte de Laura Ferreira, esposa de Pedro Passos Coelho, antigo primeiro-ministro de Portugal

Os leões fizeram-no numa nota publicada no site oficial.

«O Sporting Clube de Portugal vem por este meio apresentar as suas sentidas condolências ao Dr. Pedro Passos Coelho», pode ler-se no comunicado leonino.

Também o Benfica, numa carta assinada por Luís Filipe Vieira, apresentou os pêsames.

«Em meu nome pessoal e do Sport Lisboa e Benfica apresento as mais sentidas condolências ao ex-primeiro-ministro de Portugal, dr. Pedro Passos Coelho, e toda a família, pelo falecimento da sua esposa», são as palavras do presidente dos encarnados.

Recorde-se que a mulher do ex-primeiro-ministro faleceu esta terça-feira, aos 54 anos, depois de vários anos a lutar contra o cancro.