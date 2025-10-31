Didi, jovem de sete anos que jogava no CF Oliveira do Douro, morreu após uma batalha contra um cancro, informou o clube gaiense.

«É com profunda tristeza e enorme consternação que o Clube de Futebol Oliveira do Douro recebeu a notícia do falecimento do nosso querido Didi, jovem atleta que ficará para sempre na memória e no coração de todos nós. Neste momento de dor imensurável, o clube expressa as mais sentidas condolências aos seus pais, Vítor e Andreia, familiares, amigos e colegas, manifestando toda a solidariedade, carinho e apoio da grande família oliveirense», lê-se na nota de pesar publicada pelo CF Oliveira do Douro, nas redes sociais.

As cerimónias fúnebres do pequeno Didi, que integrava a equipa sub-9, vão decorrer até ao próximo domingo.