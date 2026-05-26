Paraskevas Antzas, antigo internacional grego, faleceu esta segunda-feira aos 49 anos. Há 18 meses tinha sido diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). 

O ex-defesa começou a carreira no Xanthi, tendo sido transferido para o Olympiakos. Teve também uma curta passagem pelo Doxa Dramas entre 2003/04. Terminou a carreira com sete Ligas gregas e uma Taça da Grécia.

A nível internacional fez 26 jogos pela Grécia - tendo estado presente no Europeu de 2008. Foi, ainda, finalista no Campeonato Europeu sub-21 em 1998. 

Na sequência da morte, o Olympiakos reagiu em comunicado.

«O Olympiakos FC, com um sentimento de tristeza, despede-se de um grande homem e futebolista, Paraskevas Antzas, que honrou a camisola vermelha e branca com paixão, força e dignidade. A sua presença deixou uma forte impressão no campo de jogo e em todos aqueles que o conheceram», escreveu o clube grego. 

 

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