«Joaquim Oliveira foi uma figura importantíssima do futebol português»
Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, reage ao falecimento do fundador da Sport TV
Joaquim Oliveira, uma figura incontornável do futebol português, faleceu este sábado aos 78 anos. Pedro Proença, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), reagiu à efeméride, citado pelos canais de comunicação da FPF.
«Joaquim Oliveira foi uma figura importantíssima na promoção e desenvolvimento do futebol português, que fica inegavelmente mais pobre com a sua partida. À família, em especial à mulher e aos filhos, e a todos aqueles que com ele tiveram o privilégio de privar, deixo, em meu nome pessoal e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, as mais sentidas condolências», referiu.
Joaquim Oliveira foi um empresário que se destacou pelos negócios na área dos direitos televisivos, publicidade e marketing no desporto, especialmente no futebol. Tinha uma forte ligação aos media e era presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos e da Sport TV, que fundou.