Joaquim Oliveira, uma figura incontornável do futebol português, faleceu este sábado aos 78 anos. Pedro Proença, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), reagiu à efeméride, citado pelos canais de comunicação da FPF.

«Joaquim Oliveira foi uma figura importantíssima na promoção e desenvolvimento do futebol português, que fica inegavelmente mais pobre com a sua partida. À família, em especial à mulher e aos filhos, e a todos aqueles que com ele tiveram o privilégio de privar, deixo, em meu nome pessoal e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, as mais sentidas condolências», referiu.

Joaquim Oliveira foi um empresário que se destacou pelos negócios na área dos direitos televisivos, publicidade e marketing no desporto, especialmente no futebol. Tinha uma forte ligação aos media e era presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos e da Sport TV, que fundou.