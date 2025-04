Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reagiu, esta terça-feira, à morte de Aurélio Pereira.

Em nota de pesar, Proença destacou o trabalho de Aurélio Pereira em prol do futebol português, em particular na formação de jogadores e na valorização do talento nacional, como são os casos de William Carvalho, João Mário, Ricardo Quaresma, Cristiano Ronaldo, Rui Patrício, José Fonte, João Moutinho, Adrien Silva, Cédric e Nani.

«A morte de Aurélio Pereira representa uma perda irreparável para o Futebol Português. Para a história, além do legado enorme construído pelo homem que descobriu alguns dos melhores jogadores da nossa história, ficará uma pessoa amável, de fino trato e que defendia sempre o nosso Talento», escreveu Proença, na nota publicada no sítio oficial da FPF.

«Teremos uma enorme e eterna dívida de gratidão com o Mestre Aurélio Pereira e tudo faremos para honrar o seu legado», concluiu, endereçando condolências aos familiares e amigos de Aurélio Pereira.