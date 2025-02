A claque «Super Dragões» deixou uma mensagem de pesar pela morte de Jorge Nuno Pinto da Costa.

«Obrigado por tudo! Presidente dos Presidentes. O seu legado é eterno», escreveu a claque do FC Porto, com quem o antigo líder do clube sempre teve uma relação próxima.

Pinto da Costa, diga-se, morreu ao final da tarde deste sábado, aos 87 anos, vítima de doença prolongada.