Zé Pedro, defesa-central do FC Porto, escreveu uma mensagem de despedida a Pinto da Costa, na rede social Instagram.

O jogador dos dragões destaca que parte «um baluarte do portismo», que dedicou muitos dos 87 anos de vida ao emblema azul e branco.

«Parte um ídolo, um ídolo com um legado eterno, um baluarte do Portismo! Alguém que cresci a admirar e que colocou o nosso Futebol Clube do Porto entre os clubes mais prestigiados do mundo. Alguém que dedicou uma vida, com o rigor, paixão, dedicação e ambição que tão bem o caraterizavam e caracterizam a alma do que é ser FC Porto», começou por escrever, após a morte do ex-líder dos dragões.



«Será sempre com uma honra desmedida que relembrarei todas as vivências de dragão ao peito com o líder que revolucionou o nosso FC Porto. Obrigado por tanto», acrescentou.