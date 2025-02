O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, decretou um dia de luto municipal para esta segunda-feira, 17 de fevereiro, em homenagem ao ex-presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, que faleceu no sábado aos 87 anos.

Em comunicado oficial, Rui Moreira destacou a transformação operada por Pinto da Costa no clube, que passou de uma instituição de âmbito regional a um dos grandes nomes do futebol europeu e mundial. «Foi um lutador», afirmou o autarca, que sublinhou a dedicação total do ex-dirigente ao FC Porto.

«Pinto da Costa não imaginava a sua vida sem o FC Porto. Essa dedicação total que acaba por marcar aquilo que foi a sua participação cívica, a capacidade de missão que ele confundia com a sua própria vida.»

O autarca portuense lamentou a perda de uma «incontornável figura da região e do país» e sublinhou ainda a relevância de Pinto da Costa na identidade da cidade e na descentralização do futebol em Portugal.

«Proporcionou muitas alegrias a imensa gente, a pessoas muito simples que pouco ou nada têm e que encontraram no FC Porto de Pinto da Costa um instrumento da sua felicidade. Devemos-lhe seguramente essa homenagem», finalizou.