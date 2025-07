No rescaldo ao triunfo do Real Madrid sobre o Dortmund nos “quartos” do Mundial de Clubes (3-2), Trent Alexander-Arnold – ex-Liverpool – recordou Diogo Jota, com quem partilhou balneário entre 2020 e 2025.

«Estou completamente devastado. Ele era mais do que um amigo, era como família. Tem sido extremamente difícil de lidar. Recorri às redes sociais para entender o que estava a acontecer. Achei que fosse um erro. Ainda estou em choque.»

«Foi incrível ver como todos se uniram para demonstrar apoio dentro e fora de campo. Tenho a certeza de que a família agradece», disse, em declarações à DAZN.