Robert Duvall, ator e vencedor de um Oscar, faleceu este domingo. Tinha 95 anos e morreu «pacificamente» em casa, em Middleburg, Virgínia, de acordo com um comunicado enviado pela agência de relações públicas em nome da esposa, Luciana.

Com uma carreira de seis décadas, Duvall teve as célebres participações nos filmes «O Padrinho» e «Apocalypse Now», entre outros tantos.

A família comunicado que não será realizado nenhum serviço formal. «A família encoraja aqueles que desejam honrar a sua memória a fazê-lo de uma forma que reflita a vida que ele viveu, assistindo a um grande filme, contando uma boa história à volta de uma mesa com amigos, ou dando um passeio no campo para apreciar a beleza do mundo», pode ler-se também no comunicado.