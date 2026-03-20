Vítor Baía recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de «adeus» a Silvino. O antigo internacional português e ex-capitão do FC Porto lembrou o colega e ex-treinador, numa mensagem emocionante, onde também recordou Neno, outro nome histórico das balizas portuguesas.

«Custa-me muito aceitar esta notícia. Foi meu colega, foi meu treinador de guarda-redes e foi, sem dúvida, um dos melhores - talvez o melhor - com quem trabalhei. Mas, acima de tudo, foi um homem bom, leal, generoso e alguém de quem eu gostava mesmo muito», escreveu Vítor Baía.

«Estou triste, destroçado. O futebol perdeu um grande homem. Eu perdi alguém de quem nunca me vou esquecer», realçou.

«Até sempre, Bininho. E que descanses em paz, nessa eternidade de gente enorme, ao lado do nosso amigo Neno… e de tantos outros que partiram demasiado cedo!.»

Silvino, recorde-se, faleceu esta quinta-feira, aos 67 anos.