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Sp. Braga lamenta falecimento de familiar de Ismaël Gharbi
Internacional pela Tunísia, emprestado ao Augsburgo, perdeu o irmão
TFR
Internacional pela Tunísia, emprestado ao Augsburgo, perdeu o irmão
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O Sp. Braga emitiu uma nota de pesar sobre o falecimento de Mehdi Gharbi Chafik, irmão do jogador bracarense Ismaël Gharbi.
Ismaël, recorde-se, chegou ao Minho no verão de 2024. Na temporada passada esteve emprestado ao Augsburgo, da Alemanha, pelo Sp. Braga. O avançado de 22 anos representou a Tunísia no Mundial 2026, tendo sido eliminado na fase de grupos.
«O SC Braga manifesta o seu pesar pelo falecimento de Mehdi Gharbi Chafik, irmão do jogador do SC Braga, Ismaël Gharbi. O Clube endereça a Ismaël Gharbi e a toda a sua família e amigos as mais sentidas condolências», escreveu a formação minhota em comunicado.
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