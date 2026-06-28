O Sp. Braga emitiu uma nota de pesar sobre o falecimento de Mehdi Gharbi Chafik, irmão do jogador bracarense Ismaël Gharbi.

Ismaël, recorde-se, chegou ao Minho no verão de 2024. Na temporada passada esteve emprestado ao Augsburgo, da Alemanha, pelo Sp. Braga. O avançado de 22 anos representou a Tunísia no Mundial 2026, tendo sido eliminado na fase de grupos.

«O SC Braga manifesta o seu pesar pelo falecimento de Mehdi Gharbi Chafik, irmão do jogador do SC Braga, Ismaël Gharbi. O Clube endereça a Ismaël Gharbi e a toda a sua família e amigos as mais sentidas condolências», escreveu a formação minhota em comunicado.