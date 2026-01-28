O velório de Fernando Mamede, referência do atletismo português que faleceu esta terça-feira, vai realizar-se na quinta-feira, por volta das 17 horas no Cemitério de Carnide. A cerimónia está reservada para a família e elementos do Sporting.

A missa em memória do antigo atleta do Sporting realiza-se na sexta-feira, por volta das 13:30, também no Cemitério de Carnide, em Lisboa. O processo de cremação decorrerá por volta das 14:00.

Fernando Mamede, nascido em Beja, faleceu aos 74 anos. É uma das figuras do atletismo nacional, sendo, ainda, o atleta europeu detentor do recorde mundial de 10 mil metros.

De acordo com a comunicação social portuguesa, que cita fontes da Federação Portuguesa de Atletismo, Fernando Mamede terá falecido devido a complicações cardíacas.