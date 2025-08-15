Faleceu Teresa Caeiro, ex-deputada do CDS-PP e antiga vice-presidente da Assembleia da República, esta quinta-feira, aos 56 anos.

João Almeida, deputado do CDS-PP, confirmou o falecimento na SIC Notícias: «Bateu-se sempre por causas sociais, é uma grande amiga que parte. Deixo uma homenagem à Teresa, que é mais do que justa», vincou.

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, já se pronunciou através de uma mensagem divulgada na página da Presidência: «Teresa Caeiro deixa uma enorme saudade pelo seu contributo ao serviço do país e do trato sempre afável».

«Neste momento de perda, o Presidente da República envia à Família e aos amigos as mais sentidas condolências», pode ainda ler-se no comunicado.

O atual líder do grupo parlamentar do CDS-PP, Paulo Núncio, também deixou uma mensagem de homenagem a Teresa Caeiro. «Era muito respeitada por todos os quadrantes políticos, por todos os partidos. Merece ser recordada como alguém que fez bem a Portugal, e que serviu com grande generosidade», vincou à agência Lusa.

Teresa Caeiro formou-se em Direito pela Universidade de Lisboa. Foi eleita deputada pela primeira vez em 2002. Assumiu o cargo de Secretária de Estado da Segurança Social do Governo de 2003, liderado por Durão Barroso. Mais tarde, foi Secretária de Estado das Artes e dos Espetáculos no executivo de Pedro Santana Lopes.

Em julho, anunciou, em entrevista à Antena 1, a desvinculação do CDS-PP, após 30 anos de militância. Foi, ainda, vice-presidente da Assembleia da República em três legislaturas.