O presidente do Benfica, Rui Costa, deixou palavras sentidas sobre Silvino Louro à saída do velório, na Mesquita Central de Lisboa, recordando o antigo guarda-redes como uma figura marcante do futebol português e alguém que teve um papel importante no seu percurso.

«É uma figura marcante do futebol português, da sua geração. Um excelente homem, não o digo porque nesta hora é muito fácil dizer que as pessoas são todas muito boas. O Silvino era, de facto, um excelente homem», afirmou, lembrando ainda os tempos em que subiu à equipa principal dos encarnados.

«Tive o maior orgulho, a maior honra, a subir aos séniores com esta geração. Infelizmente, já partiram os três. Pessoalmente, muito me ajudaram, muito me fizeram crescer», acrescentou.

Rui Costa destacou também a proximidade que mantinha com Silvino Louro nos primeiros tempos como profissional.

«O Silvino, muito perto de mim sempre, com um carinho muito grande por mim, durante a minha entrada no futebol profissional. Tenho as melhores recordações de um grande homem, de um grande guarda-redes», referiu.

Questionado sobre o impacto da perda em José Mourinho, com quem trabalhou durante vários anos, o dirigente encarnado reconheceu que o treinador do Benfica está abatido.

«Naturalmente, trabalharam juntos durante uma vida e está sentido também, como é óbvio», concluiu o dirigente.

De recordar, Silvino faleceu esta quinta-feira aos 67 anos, vítima de uma doença prolongada.