Júlio Lourenço, de 52 anos, faleceu na noite de quinta-feira na sequência de um acidente em Otjiwarongo, no norte da Namíbia. Além do português, as autoridades registaram mais duas vítimas mortais e dois feridos. A mesma fonte esclareceu que Júlio Lourenço seguia na parte de trás do carro que se terá despistado devido «a um bidão com óleo que estava na estrada».

Envolvidos em projetos de formação de jovens atletas na Namíbia – fazendo a ponte para a Europa – Júlio Lourenço formou-se no Vitória de Setúbal, sendo treinado por José Mourinho em 1989/90, nos juniores dos sadinos. Nessa fase, partilhou balneário com Nuno Santos, atualmente treinador de guarda-redes do Benfica.

Júlio Lourenço rumou à cidade de Rundu há três meses, preparando-se para ajudar em mais um projeto de formação de jogadores.

À família e aos amigos enlutados, o Maisfutebol apresenta as mais sentidas condolências.