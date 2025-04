Fernando Oliveira, antigo presidente do Vitória de Setúbal, morreu esta quarta-feira, aos 84 anos.

A notícia foi confirmada pelo emblema sadino nas redes sociais. «É com profundo pesar que lamentamos o falecimento de Fernando da Silva Oliveira (1941-2025), antigo Presidente do Vitória. Neste momento difícil, endereçamos as nossas mais sentidas condolências à familia e amigos.»

Fernando Oliveira foi presidente do V. Setúbal em duas ocasiões: primeiro, entre 1986 e 1991 e, depois, de 2009 a 2017.

O antigo dirigente foi também avançado da CUF e, mais tarde, treinador. Também somou uma experiência no Sporting, enquanto adjunto.

À família enlutada, o Maisfutebol envia sentidas condolências.