Cristiano Júnior, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, voltou a imitar o Luva de Pedreiro, o fenómeno da internet que nasceu na pobreza.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Cristianinho surge com uma camisola do Sporting a mostrar o brasileiro a uma das tias, acabando por reproduzir algumas das expressões mais populares do Luva de Pedreiro.

O fenómeno canarinho partilhou o vídeo e enalteceu a família do «ídolo Cristiano», terminando com um tradicional «Receba!!!».

Ora veja: