Luc Holtz, selecionador do Luxemburgo, em declarações aos jornalistas após a pesadíssima derrota com Portugal:

[Qual o sentimento depois da derrota?]

Eu disse na televisão que há muitas palavras que posso usar: angustiado, dececionado. O sentimento é terrível. Não fomos suficientemente bons no nosso jogo, nada funcionou, seja tecnicamente, seja na velocidade. Não fomos bons em todas as esferas do jogo.

Também já tinha dito que hoje não estava a contar com nenhum ponto, mas cada jogo é um jogo.

Depois de um jogo destes, a primeira coisa é a deceção absoluta e a frustração. Fomos totalmente ultrapassados. Em Outubro, temos dois jogos muito importantes.

[Acha que os jogadores estiveram a dormir?]

Sem dúvida – individualmente, coletivamente. Os médios foram combatidos, mas foi demasiado difícil, sobretudo durante a segunda parte. Alguns tiveram bons momentos, mas depois tudo descambou.

Seja ao nível mental, seja nas corridas, no compromisso, foi tudo negativo.

[Esta derrota pode deixar rasto?]

Acho que não: hoje há uma grande deceção. No passado, já perdemos 8-0 na Suécia. Há dias assim, terríveis, mas eu estou sempre muito concentrado. Não quero perder o norte, não estava a contar com nenhum ponto aqui e o nosso caminho é claro. Estamos dececionados, vamos analisar o jogo, mas depois é preciso levantar a cabeça.