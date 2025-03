O Luxemburgo de Leandro Barreiro venceu na receção à Suécia de Dahl, por 1-0. Na tarde deste sábado, o médio do Benfica foi totalista, enquanto o lateral das águias saiu de cena ao intervalo.

Neste particular, entre os anfitriões, o avançado Gerson Rodrigues foi titular, enquanto o lateral Eric Veiga foi a jogo aos 90 minutos. A dupla joga no AVS.

O único golo foi apontado pelo defesa central Seid Korac, aos 23 minutos.

Para encerrar esta janela internacional, o Luxemburgo visita a Suíça na noite de terça-feira (19h45), em novo particular. No mesmo sentido, horas antes (18h), a Suécia – que não conta com Gyökeres – recebe a Irlanda do Norte.