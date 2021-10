Novo presidente do Benfica, Rui Costa dedicou parte do dia um como novo líder dos encarnados a assistir aos jogos das modalidades, no Pavilhão da Luz.

Entre algumas fotografias com alguns adeptos e olhares atentos para dentro do recinto de jogo, Rui Costa vibrou e festejou efusivamente a vitória da equipa de voleibol sobre a Fonte do Bastardo (vitória por 3-2), tendo também estado, horas depois, no jogo da equipa de futsal ante os Leões de Porto Salvo (vitória por 4-0).

