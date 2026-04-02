Ainda que longe dos destinos do Lyon, John Textor continua a ser motivo de polémica em França. De acordo com o L’Équipe, o clube de Paulo Fonseca – cujo capital maioritário passou para a Cork Gully – reclama mais de 5 milhões de euros ao Botafogo, ainda tutelado pela Eagle Football, empresa de Textor.

De recordar que esta empresa uniu Lyon, Botafogo e Molenbeek com várias trocas de jogadores – à semelhança do que acontece, por exemplo, entre Chelsea e Estrasburgo. Ora, em janeiro de 2023, o Lyon pagou 10 milhões pelo avançado Jeffinho, devolvido ao Botafogo em 2025, a troco de 5,3 milhões. No entanto, argumentou o Lyon junto da FIFA, o “Fogão” nunca pagou essa transferência.

Segundo escreve o L’Équipe, este é somente mais um episódio dos credores de John Textor junto da FIFA.

Quanto a Jeffinho, o extremo brasileiro – outrora apontado ao Gil Vicente – fez dois golos e quatro assistências em 26 jogos pelo Botafogo em 2025, pelo que seguiu de empréstimo para os chineses do Liaoning Tieren. Pelo quarto classificado no campeonato chinês, o avançado disputou três jogos, sem qualquer golo ou assistência.