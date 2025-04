A horas do decisivo duelo com o Manchester United nos “quartos” da Liga Europa, Paulo Fonseca está em destaque na edição desta quinta-feira do L’Équipe. Em entrevista ao diário francês, o treinador do Lyon comentou o castigo de nove meses – até 30 de novembro – pelo episódio com o árbitro Benoît Millot.

«A suspensão uniu o balneário. Fortaleceu o grupo e a vontade de lutar. É muito difícil estar longe do relvado, dos jogadores, do balneário. Organizámos as dinâmicas, mas é totalmente diferente comunicar com os jogadores, motivá-los e agir ao intervalo», começou por argumentar.

O português, de 52 anos, no caso das competições francesas, está obrigado a despedir-se dos jogadores quando o autocarro chega ao estádio, seguindo para a bancada. A 6 de maio, Paulo Fonseca vai participar numa audiência junto do Comité Olímpico de França, a fim de expor a sua versão, até porque considera o castigo injusto.

«Lamento a minha atitude. Tenho de pagar pelo que fiz: gritar na cara do árbitro. Ninguém pode dizer que fiz mais do que isso. Paguei pelo contexto. Quiseram fazer de mim um exemplo. Muitas pessoas falaram sobre o assunto, não pessoas do futebol, mas políticos. O árbitro nem se moveu. Se o agredisse, haveria reação.»

Questionado sobre o percurso nesta temporada, na qual também orientou o Milan, Paulo Fonseca admitiu um erro.

«Entre o Milan, onde fui demitido a meio da temporada pela primeira vez na carreira, e o Lyon, não descansei. E não imaginam a pressão que é treinar o Milan. Devia ter feito uma pausa», comentou.

O Lyon está no 4.º lugar da Ligue 1, a um ponto dos lugares que dão acesso direto à Liga dos Campeões.

Na noite desta quinta-feira, às 20h, o Lyon visita Old Trafford para decidir a eliminatória com o Manchester United, empatada a dois golos.