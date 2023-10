O autocarro do Lyon foi atacado no domingo por adeptos do Marselha, na chegada ao Vélodrome, para o jogo entre as duas equipas, que acabou adiado.

Ora, a principal vítima desse ataque foi Fabio Grosso, treinador da equipa onde joga Anthony Lopes: o técnico italiano foi atingido na cara pelos estilhaços do vidro e acabou com ferimentos no olho esquerdo.

Já esta segunda-feira, a Sky Sport de Itália partilhou uma foto da cara de Grosso.

Ora veja: