O Lyon vai permanecer na primeira divisão do futebol francês. O clube gaulês ganhou o recurso à decisão da Liga Profissional de Futebol francês que tinha colocado a formação no segundo escalão e pode assim participar na Ligue 1 bem como nas competições europeias.

«Decisão: anula a despromoção administrativa da equipa principal ao campeonato da Ligue 2 no final da época 2024-2025 e limita a massa salarial e as despesas de transferência no orçamento proposto para a Ligue 1 2025-2026», pode ler-se num breve comunicado no site da Federação Francesa de Futebol.

De recordar, o clube gaulês tinha sido despromovido administrativamente devido ao elevada dívida que, segundo a imprensa francesa, chegava aos 175 milhões de euros. Entretanto, o Lyon já reagiu à decisão da Direção Nacional do Controlo de Gestão, mostrando-se muito satisfeito e considerando que este «é o primeiro passo para restaurar a confiança» no clube.

«O Lyon congratula-se com a decisão tomada hoje pelo DNCG de manter o clube na Ligue 1. O Lyon gostaria de agradecer ao Comité de Recursos por reconhecer a ambição da nova equipa de gestão do clube, que está determinada a assegurar uma gestão séria no futuro», começou por escrever o clube num comunicado.

«A nova direção, apoiada pelo empenho e dedicação dos nossos acionistas e credores, está extremamente grata por todo o apoio recebido dentro e fora do clube, nomeadamente dos seus adeptos, empregados, jogadores, parceiros e representantes eleitos. A decisão de hoje é o primeiro passo para restaurar a confiança no Lyon. Podemos agora concentrar a nossa atenção nos nossos objetivos desportivos e preparar plenamente a próxima época», conclui.

De recordar, John Textor que era presidente do clube gaulês deixou a equipa nas mãos da milionária Michele Kang, que foi quem liderou o clube nestas últimas rondas negociais para a manutenção no principal escalão francês.

O Lyon tinha ficado no sexto lugar da última edição da Liga francesa e garantiu o apuramento para a Liga Europa, competição que também vai poder participar devido a um acordo prévio com a UEFA que apenas participaria no torneio caso conseguisse ganhar o recurso e a respetiva manutenção.

Nous restons en Ligue 1 🔴🔵



L’Olympique Lyonnais se félicite de la décision, rendue ce jour par la DNCG, de maintenir le Club en Ligue 1. — Olympique Lyonnais (@OL) July 9, 2025

[Artigo atualizado às 15h21]