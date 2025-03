No rescaldo ao triunfo na Roménia no arranque dos “oitavos” da Liga Europa, Paulo Fonseca explicou a emoção sentida na sequência do primeiro golo do Lyon.

«Foi um momento emocionante. Ter o apoio dos meus jogadores e do meu clube é o mais importante. Foi um momento lindo. Estamos juntos. Quanto à suspensão estou mais calmo. Tenho o apoio das pessoas que me são próximas e da estrutura do Lyon. E não vou desistir.»

«Temos a possibilidade de recorrer. Quero referir o seguinte: tenho uma suspensão de nove meses por uma situação pela qual pedi desculpas. Tenho assistido ao circo montado, insistem que agredi o árbitro. Vejam as imagens. Quem decidiu a sanção pensou no panorama do futebol francês e sou eu quem deve pagar. Já vi outras situações em França, mas as sanções foram diferentes.»

«Como vou trabalhar? Temos soluções. O mais importante é o trabalho realizado durante a semana. Acredito muito na minha equipa técnica», disse à RMC Sport.

Ainda no rescaldo ao encontro que decorreu na noite desta quinta-feira, o extremo Malick Fofana – que bisou em Bucareste – teceu elogios a Paulo Fonseca.

«Estamos bem colocados para seguir para os “quartos”. Não foi o nosso melhor jogo, mas o resultado é positivo. O treinador está sempre presente, tentámos retribuir dentro de campo», referiu, em entrevista ao Canal+.