O Lyon de Paulo Fonseca triunfou na receção ao Lille (1-0), na 20.ª jornada do campeonato. Enquanto os anfitriões contaram com o extremo Afonso Moreira (ex-Sporting) de início, os visitantes apostaram no lateral Tiago Santos (ex-Estoril) e no extremo Félix Correia (ex-Gil Vicente) enquanto titulares.

Numa primeira parte com ascendente para o Lyon, o médio Nartey desfez o nulo aos 37 minutos.

Assim, o Lyon atingiu o décimo jogo consecutivo a vencer e reforçou o quarto lugar do campeonato, com 39 pontos, igualando o Marselha (3.º). Por sua vez, o Lille é quinto colocado com 32 pontos.

