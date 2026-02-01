Lyon
Há 1h e 26min
VÍDEO: Lyon de Paulo Fonseca vence Lille e espreita pódio
Golo solitário bastou para atingir a décima vitória consecutiva
O Lyon de Paulo Fonseca triunfou na receção ao Lille (1-0), na 20.ª jornada do campeonato. Enquanto os anfitriões contaram com o extremo Afonso Moreira (ex-Sporting) de início, os visitantes apostaram no lateral Tiago Santos (ex-Estoril) e no extremo Félix Correia (ex-Gil Vicente) enquanto titulares.
Numa primeira parte com ascendente para o Lyon, o médio Nartey desfez o nulo aos 37 minutos.
Assim, o Lyon atingiu o décimo jogo consecutivo a vencer e reforçou o quarto lugar do campeonato, com 39 pontos, igualando o Marselha (3.º). Por sua vez, o Lille é quinto colocado com 32 pontos.
Nartey deu a vitória ao Lyon de Paulo Fonseca 🤩#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Lyon #Lille #bacanaplay pic.twitter.com/KzpIzyTB34— sport tv (@sporttvportugal) February 1, 2026
