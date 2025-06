O Lyon anunciou esta segunda-feira que John Textor não é mais presidente do clube francês. Depois de todas as polémicas e protestos em relação à descida de divisão administrativamente devido a problemas financeiros, o magnata norte-americano colocou Michele Kang no cargo da presidência do clube francês bem como Diretora Executiva do Eagle Football Grou, grupo que detém também o Botafogo.

«Estou extremamente orgulhoso do nosso êxito desportivo no OL, que conseguiu reconstruir a sua equipa e regressar às competições europeias nos últimos dois anos, após uma longa ausência. Estou grato a todos no OL pela sua dedicação durante este período excecionalmente difícil. Michele é a escolha ideal para liderar o OL na próxima fase e tenho plena confiança de que ela e o OL sairão mais fortes sob a sua liderança», disse Textor aos meios do Lyon.

Num comunicado divulgado no site é divulgado que será a bilionária sul coreana naturalizada norte-americana, terceira maior acionista do Lyon e acionista maioritária da equipa feminina, que vai tratar do recurso do clube francês em relação à descida de divisão. Outra mudança na direção do clube francês passa pela nomeação de Michael Gerlinger como Diretor Executivo.