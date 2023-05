John Textor, empresário que esteve interessado na compra o Benfica, é o novo presidente do Lyon, ele que completou a aquisição do emblema francês em dezembro do ano passado.

Em comunicado no site oficial, o Lyon informa que Jean-Michel Aulas passa a ser presidente honorário, depois de 36 anos a presidir o clube.

Textor, diga-se, também sucede a Aulas como CEO do Lyon, mas apenas de forma interina, para «dar tempo para identificar e nomear» o novo diretor. Todas estas mudanças, informa o atual sétimo classificado da Ligue 1, foram aprovadas pelo Conselho de Administração numa reunião que decorreu na passada sexta-feira.

John Textor, diga-se, também é o atual administrador do Botafogo, de Luís Castro.