O Lyon somou esta noite a segunda vitória consecutiva na Ligue 1, ao triunfar na receção ao Lens, equipa sensação da temporada, por 2-1.

Com Anthony Lopes na baliza, o Olympique adiantou-se no marcador ao minuto 23: Rayan Cherki assistiu e Lacazette fez o 1-0.

Ainda na primeira parte, aos 39 minutos, Deiver Machado fez o empate, mas no segundo tempo, aos 64 minutos, Cherki vestiu a pele de goleador e fez ele o 2-1.

Na equipa visitante, o português David Costa foi lançado a 20 minutos dos 90.

Com este resultado, e após 23 jornadas, o Lyon está no nono lugar, com 35 pontos. O Lens é quarto classificado, com 46 pontos.