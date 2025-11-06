O Lyon de Paulo Fonseca encaixou a primeira derrota na fase liga da Liga Europa na visita ao Betis (2-0). Na noite desta quinta-feira, na quarta jornada, o treinador português apostou no médio Mathys de Carvalho – de 20 anos – de início, enquanto o extremo Afonso Moreira (ex-Sporting) foi a jogo ao intervalo.

Os golos aconteceram na primeira parte, pelos extremos Ezzalzouli e Antony, aos 30 e 35 minutos, respetivamente.

Este desfecho atira o Lyon para o sétimo lugar, com nove pontos, igualado por Aston Villa, Sp. Braga e Celta de Vigo. Segue-se a visita ao Maccabi Telavive (34.º), a 27 de novembro. Por sua vez, o Betis continua invicto e ascende ao nono lugar, com oito pontos, igualado com o Plzen. Na próxima ronda europeia há receção ao Utrecht (32.º).

Na Alemanha, o extremo Tiago Tomás (ex-Sporting) foi titular na vitória do Estugarda na receção ao Feyenoord (2-0). Nos neerlandeses, o extremo Gonçalo Borges (ex-FC Porto) começou de início.

Os golos ficaram guardados para o fim – para os 84 e 90+1 minutos – com o médio El Khannouss e o avançado Undav a fazerem a diferença. Assim, o Estugarda retomou a via das vitórias, totalizando seis pontos no 20.º lugar. Segue-se a visita aos neerlandeses do Eagles (21.º).

Quando ao Feyenoord, voltou ao trilho dos desaires, continuando com três pontos no 29.º lugar, antes da receção ao Celtic (27.º).

Das war's und wir schlagen Feyenoord Rotterdam mit 2:0! Mit einer am Ende starken Leistung holen wir den zweiten Sieg in der UEFA Europa League-Ligaphase durch Tore von Bilal #ElKhannouss (85.) und Deniz #Undav (90.)! Stark, Jungs!#VfB | #VfB1893 | #StuttgartInternational |… pic.twitter.com/OyUZCEifBt — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) November 6, 2025

Entretanto, na Escócia, o Rangers perdeu na receção à Roma (2-0). Os anfitriões contaram com o avançado Chermiti (ex-Sporting) de início, enquanto o guarda-redes Svilar e o médio Cristante – dupla ex-Benfica – foram totalistas nos romanos.

A contenda foi resolvida na primeira parte, graças aos golos dos extremos Soulé e Pellegrini, aos 13 e 36 minutos, respetivamente.

O segundo triunfo na prova permite à Roma saltar para o 18.º lugar, com seis pontos, apontando à receção ao líder Midtjylland. Por sua vez, o Rangers segue sem pontos e no fundo da tabela, antes da receção ao Sp. Braga (5.º).

Ainda no Reino Unido, mas em Inglaterra, o Aston Villa venceu na receção ao Maccabi Telavive, por 2-0. Os visitantes contaram com o avançado Hélio Varela (ex-Portimonense) de início.

Os golos do lateral Maatsen e do avançado Malen, aos 45+1 e 59m, respetivamente, deixam o Villa no sexto posto, com nove pontos. Segue-se a receção ao Young Boys (22.º). Quanto ao Maccabi, encaixou a terceira derrota consecutiva, continuando no 34.º lugar, com um ponto, antes da receção ao Lyon (7.º).

An important three points at Villa Park ✚3️⃣ #UEL pic.twitter.com/tcNSLGY1MF — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 6, 2025

Em destinos mais longínquos, e começando pela Chéquia, o Plzen empatou a zeros contra o Fenerbahçe, que contou com Ederson, Nélson Semedo e Talisca de início. Além do trio ex-Benfica, o avançado Aktürkoglu não saiu do banco.

O nulo deixa o Plzen – ainda invicto – no oitavo lugar, com oito pontos, apontando à receção ao Friburgo (2.º). Por sua vez, o Fenerbahçe é 15.º, com sete pontos, antes da receção ao Ferencvaros (3.º).

Ora, o terceiro classificado desta fase da Liga Europa venceu na receção ao Ludogorets (3-1), que contou com o defesa Dinis Almeida (ex-Sp. Braga) de início. Num encontro dominado pelos húngaros, o médio Kanichowsky (32m), o ala Cadú (53m) e o avançado Joseph (87m) fizeram a diferença. Pelo meio, o médio Son reduziu, aos 78m.

O terceiro desaire consecutivo deixa o Ludogorets no 30.º lugar, com três pontos, antes da receção ao Celta de Vigo (4.º). Quanto ao Ferencvaros (3.º), segue invicto com dez pontos – igualado pelo Friburgo – e aponta à visita ao Fenerbahçe (15.º).

Por último, o PAOK goleou em casa, frente ao Young Boys (4-0). O médio Meïté (ex-Benfica) foi titular, enquanto o extremo Zivkovic (ex-Benfica) foi a jogo na segunda parte.

Depois de os suíços verem o médio Gigovic expulso ao quinto minuto, a vantagem grega surgiu aos 54m, pelo médio Bianco. Seguiram-se os golos do avançado Giakoumakis (67m), do médio Konstantelias (72m) e do lateral Baba (76m).

A goleada deixa o PAOK no décimo lugar, com sete pontos, antes da receção ao Brann (11.º). Por sua vez, o Young Boys é 22.º, com seis pontos, antes da visita ao Aston Villa (6.º).

Outros resultados.

Bolonha 0-0 Brann