O Lyon de Paulo Fonseca encaixou a primeira derrota na fase liga da Liga Europa na visita ao Betis (2-0). Na noite desta quinta-feira, na quarta jornada, o treinador português apostou no médio Mathys de Carvalho – de 20 anos – de início, enquanto o extremo Afonso Moreira (ex-Sporting) foi a jogo ao intervalo.

Os golos aconteceram na primeira parte, pelos extremos Ezzalzouli e Antony, aos 30 e 35 minutos, respetivamente.

Este desfecho atira o Lyon para o sétimo lugar, com nove pontos, igualado por Aston Villa, Sp. Braga e Celta de Vigo. Segue-se a visita ao Maccabi Telavive (34.º), a 27 de novembro. Por sua vez, o Betis continua invicto e ascende ao nono lugar, com oito pontos, igualado com o Plzen. Na próxima ronda europeia há receção ao Utrecht (32.º).

Na Alemanha, o extremo Tiago Tomás (ex-Sporting) foi titular na vitória do Estugarda na receção ao Feyenoord (2-0). Nos neerlandeses, o extremo Gonçalo Borges (ex-FC Porto) começou de início.

Os golos ficaram guardados para o fim – para os 84 e 90+1 minutos – com o médio El Khannouss e o avançado Undav a fazerem a diferença. Assim, o Estugarda retomou a via das vitórias, totalizando seis pontos no 20.º lugar. Segue-se a visita aos neerlandeses do Eagles (21.º).

Quando ao Feyenoord, voltou ao trilho dos desaires, continuando com três pontos no 29.º lugar, antes da receção ao Celtic (27.º).

Entretanto, na Escócia, o Rangers perdeu na receção à Roma (2-0). Os anfitriões contaram com o avançado Chermiti (ex-Sporting) de início, enquanto o guarda-redes Svilar e o médio Cristante – dupla ex-Benfica – foram totalistas nos romanos.

A contenda foi resolvida na primeira parte, graças aos golos dos extremos Soulé e Pellegrini, aos 13 e 36 minutos, respetivamente.

O segundo triunfo na prova permite à Roma saltar para o 18.º lugar, com seis pontos, apontando à receção ao líder Midtjylland. Por sua vez, o Rangers segue sem pontos e no fundo da tabela, antes da receção ao Sp. Braga (5.º).

Ainda no Reino Unido, mas em Inglaterra, o Aston Villa venceu na receção ao Maccabi Telavive, por 2-0. Os visitantes contaram com o avançado Hélio Varela (ex-Portimonense) de início.

Os golos do lateral Maatsen e do avançado Malen, aos 45+1 e 59m, respetivamente, deixam o Villa no sexto posto, com nove pontos. Segue-se a receção ao Young Boys (22.º). Quanto ao Maccabi, encaixou a terceira derrota consecutiva, continuando no 34.º lugar, com um ponto, antes da receção ao Lyon (7.º).

Em destinos mais longínquos, e começando pela Chéquia, o Plzen empatou a zeros contra o Fenerbahçe, que contou com Ederson, Nélson Semedo e Talisca de início. Além do trio ex-Benfica, o avançado Aktürkoglu não saiu do banco.

O nulo deixa o Plzen – ainda invicto – no oitavo lugar, com oito pontos, apontando à receção ao Friburgo (2.º). Por sua vez, o Fenerbahçe é 15.º, com sete pontos, antes da receção ao Ferencvaros (3.º).

Ora, o terceiro classificado desta fase da Liga Europa venceu na receção ao Ludogorets (3-1), que contou com o defesa Dinis Almeida (ex-Sp. Braga) de início. Num encontro dominado pelos húngaros, o médio Kanichowsky (32m), o ala Cadú (53m) e o avançado Joseph (87m) fizeram a diferença. Pelo meio, o médio Son reduziu, aos 78m.

O terceiro desaire consecutivo deixa o Ludogorets no 30.º lugar, com três pontos, antes da receção ao Celta de Vigo (4.º). Quanto ao Ferencvaros (3.º), segue invicto com dez pontos – igualado pelo Friburgo – e aponta à visita ao Fenerbahçe (15.º).

Por último, o PAOK goleou em casa, frente ao Young Boys (4-0). O médio Meïté (ex-Benfica) foi titular, enquanto o extremo Zivkovic (ex-Benfica) foi a jogo na segunda parte.

Depois de os suíços verem o médio Gigovic expulso ao quinto minuto, a vantagem grega surgiu aos 54m, pelo médio Bianco. Seguiram-se os golos do avançado Giakoumakis (67m), do médio Konstantelias (72m) e do lateral Baba (76m).

A goleada deixa o PAOK no décimo lugar, com sete pontos, antes da receção ao Brann (11.º). Por sua vez, o Young Boys é 22.º, com seis pontos, antes da visita ao Aston Villa (6.º).

Outros resultados.

Bolonha 0-0 Brann

